Мэри Уолстонкрафт: жизнь поверх барьеров

Яркая, сложная, скандальная и очень короткая жизнь Мэри Уолстонкрафт, умершей от родильной горячки - и не менее запоминающийся памятник, который был открыт в ее честь в Лондоне.

Уолстонкрафт, которые многие считают прародительницей феминизма, изображена в костюме Евы.

Монумент установлен неподалеку от места, где располагалась школа для девочек, открытая писательницей.

Автор эссе "В защиту прав женщин" полагала, что образование - единственный путь к самостоятельности, в том числе и финансовой, вне зависимости от происхождения.

Установка статуи Уолстонкрафт вызвала скандал в социальных сетях: многие возмущались, почему ту, чьи идеи во многом способствовали освобождению женщин, изобразили обнаженной?

Соразмерные по влиянию мужчины, в чью память созданы монументы, всегда одеты.

На это было сказано, что скульптор Мэгги Хэмблинг отразила свободу самой Мэри Уолстонкрафт, ее стремление идти поверх барьеров, в том числе барьеров предубеждения, ханжества и предрассудков.