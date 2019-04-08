Карлос Гон исключён из совета директоров Nissan

Внеочередное собрание акционеров японского автоконцерна Nissan Motor Co исключило из состава правления компании её экс-председателя и главного исполнительного директора Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Генеральный директор Nissan Хирото Саикава пообещал работать над улучшением управления компании, отчитываясь перед акционерами за вознаграждения менеджеров:

"Нынешняя ситуация вызывает сожаление. Мы cерьёзно этим займёмся, а сегодня и здесь я хотел бы ещё раз извиниться перед всеми акционерами", - сказал Саикава, поклонившись собравшимся.

Проголосовали акционеры и за вклчение нового главы Renault Жан-Доминика Сенара в состав совета директоров Nissan.

"Я буду неустанно предлагать наилучшие возможные варианты развития в рамках альянса, который, как вы знаете, начал писать новую страницу в своей истории", - пообещал Сенар.

Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон был повторно арестован в Токио 4 апреля по новым обвинениям и останется под стражей по крайней мере до будущего понедельника. После этого ареста его супруга покинула Японию, заявив, что не чувствует себя в безопасности.

"Я не хочу, чтобы моего мужа ставили выше закона, а просто хочу, чтобы его судили справделиво. Я знаю, что он невиновен, и прошу, чтобы в его отношении действовал принцип презумпции невиновности, как и для всех французских граждан, Франция должна сделать что-нибудь", - заявила Кэрол Гон. Токийская прокуратура собиралась её в ближайшее время намерена допросить.

У Карлоса Гона тройное гражданство - Франции, Ливана и Бразилии. Все обвинения он отрицает и говорит, что поплатился за свои планы объединить Renault, Nissan и Mitsubishi в единую корпорацию . Это, по его словам, не понравилось акционерам Nissan.

Карлоса Гона в своё время называли "спасителем Nissan": в качестве гендиректора он в начале 2000-х вывел компанию из жёсткого финансового кризиса.