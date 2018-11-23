Франция и Япония подтвердили поддержку Renault-Nissan

Правительства Франции и Японии выразили поддержку автомобилестроительному альянсу Renault-Nissan. Об этом сообщил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр по итогам встречи с японским коллегой Хиросигэ Сэко в Париже. По его словам, стороны стремятся сохранить это взаимовыгодное сотрудничество.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр: "Сегодня промышленная группа переживает множество потрясений, связанных с этим делом. Но они не должны ослабить альянс и не должны привести к сокращению сотен тысяч рабочих мест на этом промышленном предприятии. Я повторю, это крупнейший автомобилестроительный концерн в мире. Поэтому было очень полезно провести эту дискуссию с японским министром экономики. И важно, что мы оба, открыто и громко, повторили, что и японское, и французское правительство крайне заинтересованы в процветании альянса между Renault и Nissan".

Тем временем исполняющий обязанности генерального директора Renault Тьерри Боллоре, попытался успокоить общественность и рынки, заверив, что компания продолжит функционировать без сбоев благодаря прекрасно организованной работе. Об этом он заявил в коротком видеообращении в Twitter.

"В этой конкретной ситуации я хочу, чтобы вы знали, что наша группа идеально организована для обеспечения непрерывности бизнеса компании. Я буду следить за тем, чтобы мы гарантировали нашу стабильность и сосредоточились на наших миссиях, чтобы сохранить интересы группы Renault и устойчивость альянса", - сказал Тьерри Боллоре.

В четверг совет директоров Nissan проголосовал за отставку с поста председателя Карлоса Гона, арестованного по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Кроме того, руководство японской компании объявило о создании специальной комиссии для рассмотрения кандидатуры на должность председателя совета директоров из числа членов совета.