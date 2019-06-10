Власти Гонконга "за" экстрадицию

Несмотря на массовые уличные демонстрации, власти Гонконга не будут сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции.

Об этом в понедельник заявила глава исполнительной власти этого специального административного района Китая Кэрри Лам.

При этом она пообещала "добиваться улучшения и совершенствования законопроекта". В среду он будет передан на рассмотрение Законодательного совета во втором чтении.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

Против этого законопроекта выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга.

Она опасается, что экстрадиция коснется не только фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и правозащитников и диссидентов.

Рассмотрение законопроекта в последние недели вызвало бурные споры в гонконгском обществе.

В воскресенье на протестную демонстрацию вышли, по некоторым данным, около миллиона жителей Гонконга. Полиция называет более скромную цифру в 153 тысячи.