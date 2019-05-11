Гонконг: депутаты подрались из-за экстрадиции

Дракой и госпитализацией пострадавшего обернулось заседание законодательного совета Гонконга по вопросу о порядке экстрадиции в Китай и другие страны. Законопроект предусматривает возможность выдачи фигурантов уголовных дел по запросам от государств, с которыми нет соглашений о взаимной выдаче подозреваемых.

Противники инициативы говорят, что это подрывает автономию Гонконга и лишает его жителей правовой защиты, которую гарантировали при передаче бывшей британской колонии под суверенитет Китая в 1997 г. Оппозиционные депутаты предупреждают, что это может сделать город менее привлекательным для иностранных предпринимателей.

Сторонники закона объясняют, что хотят устранить перекосы в отношении фигурантов уголовных дел, и вспоминают о скандальной истории жителя Гонконга, которого обвиняют в убийстве девушки на Тайване, но не могут экстрадировать.