Волнения в Гонконге из-за соглашения с Пекином

Столкновения между демонстрантами и полицией закончились воскресные акции протеста в Гонконге. Часть участников демонстрации против соглашения об экстрадиции в КНР не захотела расходиться с наступлением теплоты и попыталась прорваться в здание Законодательного совета. Полиция применила против участников беспорядков перцовый газ и дубинки.

Бывший член Законодательного совета Ли Чхёк Янь считает, что соглашение угрожает гонконгским свободам:

«Народ Гонконга хочет защитить свою свободу, свободу слова, верховенство права, нашу судебную систему, а также наши экономические принципы, привлекающие международных инвесторов».

Днём в мирной акции протеста приняли участие до миллиона человек. Они выразили опасение, что соглашение об экстрадиции позволит выдавать в материковый Китай не только уголовных преступников, но и политических диссидентов. Сейчас Гонконг, обладающей широкой автономией в составе Китая, не имеет соглашения об экстрадиции с правительством в Пекине.