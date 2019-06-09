Жители Гонконга против экстрадиции

Тысячи жителей Гонконга вышли на улицы в знак протеста против предложенных правительством поправок в закон об экстрадиции.

Протестующие полагают, что предлагаемые изменения ограничивают юридическую независимость Гонконга от материкового Китая. В ходе демонстрации протеста они скандировали лозунги с требованием обеспечить защиту прав человека и гражданских свобод.

Согласно принципу "Одна страна, две системы" Гонконгу предоставляется широкая автономия и гарантируется сохранение собственной социальной, юридической и политической систем на 50 лет.

Однако правящая в КНР Коммунистическая партия, как полагают, неоднократно нарушала это соглашение, навязывая изменения в законодательство.