Голые велосипедисты на улицах Мехико

Сотни голых велосипедистов проехали по улицах Мехико. Тем самым они пытались показать, насколько они беззащитны по сравнению с автомобилистами. Участники акции требовали от властей принятия мер, которые помогли бы обеспечить безопасность велосипедистов и пешеходов. Кроме того, таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам экологии.

Подобные "голые" акции проходят в разных городах мира уже не первый год. Правда, многие участники не рискуют раздеваться до конца, а некоторые предпочитают скрывать тело под краской или надевают маски.