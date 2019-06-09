G20 обсуждает торговые войны

Напряженность в торговых и международных отношениях нарастает и угрожает глобальному росту, говорится в документе, опубликованном по итогам встречи министров финансов и глав центробанков "Большой двадцатки".

Вместе с тем, участники встречи в японской Фукуоке воздержались от призыва к разрешению конфликта между США и Китаем и не внесли в коммюнике упоминание о том, что это противостояние негативно влияет на рост мировой экономики.

Комиссар ЕС по экономике и финансам Пьер Московиси заявил: "Почти каждый, кто находится здесь, понимает, что напряженность в торговых отношениях - это угроза росту. Все международные организации , большинство членов "Большой двадцатки", все страны Европейского союза, Япония и так далее. Все обращают на это внимание. Очевидно, что и в администрации США не всегда такие настроения".

Участники встречи выразили надежду на улучшение ситуации после переговоров лидеров США и Китая на саммите глав государств "двадцатки" в Осаке 28-29 июня.

Министры также обсудили проблемы глобальной налоговой политики, в частности необходимость изменения правил налогообложения крупных корпораций.