Торговые войны: новая угроза

Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами. Американский лидер пообещал поднять тарифы на продукцию из Поднебесной стоимостью в 300 миллиардов долларов.

При этом дефицит торгового баланса США в апреле сократился, импорт товаров упал до 15-месячного минимума.

"Наши переговоры с Китаем довольно интересны. Сначала мы обложили 25% пошлиной товары на сумму в 250 миллиардов долларов, затем я поручил увеличить пошлины на продукцию еще на 300 миллиардов. Последуют и другие решения, если потребуется. Но Китай просто мечтает договориться", - заявил Трамп.

Тем временем, однако, глава республики Си Цзиньпин посетил Москву, где были подписаны 25 двусторонних торговых соглашений. В частности, о развитии 5G в России договорились МТС и Huawei.

О росте неопределенности беспокоятся в МВФ.

"Все это ведет к сокращению инвестиций, к рискам для международной торговли, к повышению цен для потребителей. В любом учебнике по экономике сказано, что все это противопоказано устойчивому, инклюзивному экономическому росту, благодаря которому появляются новые рабочие места", - говорит Аранча Гонсалес, исполнительный директор Международного торгового центра.

Аналитики бьют тревогу: последствия торговой войны почувствуют все, в том числе и европейские страны, где ожидается замедление роста ВВП.