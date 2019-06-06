Торговые войны: новая угроза

Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами. Американский лидер пообещал поднять тарифы на продукцию из Поднебесной стоимостью в 300 миллиардов долларов.
При этом дефицит торгового баланса США в апреле сократился, импорт товаров упал до 15-месячного минимума.
Тем временем, однако, глава республики Си Цзиньпин посетил Москву, где были подписаны 25 двусторонних торговых соглашений. В частности, о развитии 5G в России договорились МТС и Huawei.
О росте неопределенности беспокоятся в МВФ.
Аналитики бьют тревогу: последствия торговой войны почувствуют все, в том числе и европейские страны, где ожидается замедление роста ВВП.