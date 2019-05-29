Huawei подаёт в суд на власти США

Huawei оспаривает законность действий правительства США в американском суде. Во вторник китайский IT-гигант подал соответствующий иск с требованием признать антиконституционным закон, запрещающий местным компаниям и ведомствам использовать оборудование Huawei.

Санкции Вашингтона могут навредить трём миллиардам клиентов в 170 странах, утверждают юристы китайской компании.

"Политики в США используют мощь целой нации, для преследования частной компании. Они задействуют все имеющиеся у них средства, в том числе законодательные, административные и дипломатические. Они хотят разорить нас", - заявил журналистам Сонг Лиупинг, юрисконсульт Huawei.

В середине мая, по указу президента Трампа о защите информационных технологий, Минторг США включил Huawei в чёрный список на основании подозрений в связях с китайскими властями и разведслужбами. В самой компании обвинения отрицают, утверждая, что цель американских властей - вытеснить её с мирового рынка.