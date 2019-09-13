ЕС: 30 млн евро для Колумбии

Европейский союз окажет финансовую помощь Колумбии, которая принимает тысячи беженцев из Венесуэлы, покидающих свою страну из-за серьезного экономического и политического кризиса. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на встрече с президентом Колумбии Иваном Дуке:
Могерини назвала действия колумбийского правительства "примером для региона и всего мира".
В последние несколько лет Колумбия приняла примерно полтора миллиона граждан Венесуэлы. Многие из них переходят границу нелегально.
В своем выступлении Могерини упомянула также о заявлении одного из лидеров ФАРК о возобновлении вооруженной борьбы против колумбийского правительства:
Правительство Колумбии не закрыло границу и принимает венесуэльских беженцев несмотря на разрыв дипломатических отношений между странами в начале этого года.