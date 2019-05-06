Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

В рамках министерского заседания Арктического совета в финском Рованиеми состоялась встреча главы МИДа РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Главная тема переговоров - ситуация в Венесуэле.

По словам главы МИД, у них с Помпео состоялась «хорошая, конструктивная беседа». В ходе встречи выяснилось, что вариант военного вторжения в латиноамериканское государство не рассматривает ни одна из сторон.

"Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права. Применение силы может санкционировать только Совбез ООН. Либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле. Я из моих контактов с американскими и другими коллегами — европейскими, латиноамериканскими — не вижу сторонников безоглядного военного решения,— заверил российский министр.— Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим", – заявил после встречи Лавров.

По словам Майка Помпео судьба Венесуэлы находится в руках ее народа.

"Решение принимается народом Венесуэлы каждый день. В стране прошли выборы. В рамках конституции Национальное Собрание выбирает временного президента в случае фальсификаций на выборах. Они так и сделали, они выбрали Хуана Гуайдо. Венесуэльцы требуют демократии, выступают против захвата их страны социалистами и кубинцами, которые разрушили их демократию", – сказал Помпео.

Не обошлось и без юмора. На вопрос журналиста, с каким по счету госсекретарем в своей карьере Лавров встречается, тот ответил: "Я уже давно перестал считать".