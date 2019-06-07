Партия "брексита": в шаге от первого места в парламенте

В то время как Тереза Мэй слагает с себя полномочия премьер-министра, ее правительство получило новый удар, потерпев сокрушительное поражение на довыборах в парламент. Победу одержала кандидат от лейбористов. Главная оппозиционная партия сохранила мандат, обойдя Партию "брексита" лишь на несколько сотен голосов.

Это еще одно доказательство того, что консерваторы теряют поддержку в вопросе о выходе страны из ЕС. "Брексит" станет первой серьезной задачей для следующего премьер-министра страны.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что исход довыборов доказывает необходимость проведения всеобщих выборов: "В день, когда Тереза Мэй уходит с поста лидера Консервативной партии, я хочу обратиться к тем, кто борется за эту должность: действуйте, мы готовы к всеобщим выборам!"

Результат довыборов можно считать и поражением Найджела Фаража. Согласно опросам, его недавно созданная Партия "брексита" имела шансы получить первый мандат в парламенте.

Несмотря на неудачу, Фараж передал на Даунинг стрит письмо, в котором говорится что его партия готова оказать помощь в переговорах с ЕС о "брексите": "Это последний день Мэй, как лидера консерваторов, и я не хотел бы быть чересчур жестким. Она 108 раз говорила нам, что страна покинет ЕС 29 марта, но этого не случилось. Сейчас мы видим множество кандидатов, которые говорят, что "брексит" состоится 31 октября. Честно говоря, я не верю ни единому их слову".

Борис Джонсон - один из основных претендентов на пост главы консерваторов. Внутрипартийные выборы состоятся в ближайшие недели. Шансы Джонсона на победу возросли после того, как суд отказался рассматривать поданный против него иск.