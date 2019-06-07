Последний день Мэй

В пятницу Тереза Мэй официально покинет пост и лидера Консервативной партии, и кресло премьер-министра Великобритании, она продолжит исполнять обязанности главы кабинета до тех пор, пока не пройдут выборы ее преемника на обеих должностях.

Горб верблюда, как заведено в старинной английской поговорке, сломала так называемая соломинка по имени "брексит".

Палата общин многократно отклоняла законопроект, который регулировал выход Британии из Евросоюза, поскольку против голосовали однопартийцы Мэй, не согласные ни с ее стратегией, ни с ее тактикой.

Спикер палаты Джон Беркоу настаивает, что после прихода нового премьера мало что изменится.: "Парламент по-прежнему намерен играть центральную роль в том, что касается принятия решений по поводу "брексита". Никто и никогда его этой функции не лишит. Это настолько, на мой взгляд, очевидно, что мое заявление не нуждается ни в каких доказательствах".

Считается, что все шансы занять кресло премьера и пост лидера тори - на стороне Бориса Джонсона, бывшего главы внешнеполитического ведомства, ушедшего в отставку из-за разногласий с Мэй и активного евроскептика. Но именно эта позиция может ему помешать в достижении политического Олимпа, поскольку. как отмечается, консерваторам нужен лидер, способный объединить все партийные течения.

Компромиссной фигурой могут стать тайные и явные соперники Джонсона. От министра, занимающегося вопросами окружающей среды Майкла Гоува, до нынешнего шефа британской дипломатии Джереми Ханта.

Не сказал своего слова отвечавший некоторое время в правительстве Мэй за "брексит" Доминик Рааб. Он полагает, что 31-го октябпя, со сделкой или без, но Британия должна выйти из ЕС.

У Ханта позиция гибче, она близка позиции министра внутренних дел Саджида Джавида, который уже заявил, что готов выставить на выборах лидера тори свою кандидатуру.

На сегодняшний день о своем желании побороться за высший пост в правящей партии уже успели заявить 11 политиков.