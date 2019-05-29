Бориса Джонсона обвиняют во лжи о "брексите"

Бориса Джонсона, который, по мнению аналитиков, имеет наибольшие шансы заменить Терезу Мэй на посту премьера Великобритании, вызвали в суд.

Его обвиняют в распространении недостоверной информации в ходе агитационной кампании в преддверии референдума по "брекситу" 2016 года.

Так, по версии следствия, политик вводил в заблуждение общественность, утверждая, что еженедельно Лондон отчислял в бюджет ЕС 350 миллионов фунтов стерлингов. В Управлении статистики эти данные назвали ошибочными.

"Я не думаю, что это как-то повлияет на шансы Бориса стать лидером тори. Безусловно, он самый квалифицированный из претендентов. Он может выиграть голоса в лейбористском Лондоне. Джонсон харизматичен и верит в выход страны из Евросоюза", - вступился за однопартийца Джейкоб Рис-Могг, депутатат от партии консерваторов.

"Люди вскоре признают, что это свидетельство неумной политизации правовой системы. Ведь речь идёт об использовании судов в своих целях. Это ошибка. То, что преследованию дали ход, говорит о политизации системы правосудия", - заключил Рис-Могг.

Истцом в этом деле выступил бизнесмен и активист Маркус Болл, который даже собрал 200 тысяч фунтов пожертвований на покрытие судебных расходов. Он утверждает, что Борис Джонсон, занимавший в то время пост мэра Лондона, солгав, совершил должностное преступление, за которое, по местным законам, ему может грозить наказание вплодь до пожизненного заключения.

Сообщается, что политик должен явиться на предварительные слушания, после чего дело передадут в королевский суд.

Адвокаты самого Джонсона назвали разбирательство "политическим трюком".