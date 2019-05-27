Фараж готов к переговорам о выходе из ЕС

Одержавший победу на выборах в Европарламент в Великобритании Найджел Фараж намерен принять участие в переговорах о выходе страны из ЕС. Его партия "брексита", созданная специально к этим выборам, набрала 31,6 процента голосов и получит 28 евромандатов из 73.

Найджел Фараж: "Многие из тех, кто был выбран по списку партии "брексита", - предприниматели с опытом. Это люди, которые зарабатывают на жизнь, заключая сделки. Мы хотим быть частью команды, участвующей в переговорном процессе, чтобы подготовить выход из ЕС к 31 октября на условиях ВТО и прочих".

Выступающие за единую Европу политические организации Великобритании в общей сложности набрали 40 процентов голосов. Либерал-демократы, занявшие второе место с 20 процентами голосов, получили 15 мест в Европарламенте. Они шли на выборы под лозунгом "К чёрту "брексит"!"

Лидер либерал-демократов Винс: "Думаю, что, глядя на общую картину после выборов, всем ясно - большинство против "брексита". Наша следующая серьезная задача - работать с представителями других партий, которые, как и мы, не поддерживают выход Великобритании из Евросоюза".

Великобритания должна была покинуть ЕС до выборов в Европарламент - 29 марта. Однако переговорный процесс по "брекситу" затянулся и властям страны удалось добиться отсрочки до 31 октября.