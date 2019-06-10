Тори выбирают нового лидера

Британские консерваторы начинают борьбу за пост председателя партии. Процесс регистрации кандидатов завершён.

Фаворитом считают бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона.

Преемник Джонсона на посту главы МИД - Джереми Хант - один из главных его соперников. Выступая с предвыборной речью, Хант заявил:

"Политическая программа, которую я предлагаю, основывается на одном простом факте: без "брексита" нет консервативного правительства и, возможно, Консервативной партии. Тот, кто решит проблему "брексита", выиграет следующие выборы для тори, но без выхода Великобритании из ЕС, никто из консерваторов не сможет стать успешным премьером".

Начал кампанию и бывший министр Великобритании по "брекситу" Доминик Рааб, рассказавший в своем выступлении о том, какими качествами должен обладать новый лидер партии.

"Мы переживаем непростой период. Нам необходим новый лидер, он должен быть смелым, полным упрямого оптимизма. Мы не можем и дальше хромать, как сейчас, не понимая, куда двигаться, и не имея цели. Устаревшие методы, из-за которых мы оказались в тупике, не выведут нас из него".

Еще один кандидат на пост лидера тори Майкл Гоув недавно признался, что в молодости принимал кокаин, но, как считается, это не повлияет на его шансы. Гоув допускает, что "брексит" можно отложить до конца 2020 года.

Первый тур голосования состоится 13 июня. Выбывают все, кто получил меньше 5% голосов. Во втором туре, 18 июня, те, кто набрал меньше 10%. В последующих - кандидат, получивший наименьшее число голосов. Победитель будет объявлен 22 июля или позже.

Тереза Мэй заняла пост лидера тори в 2016 году. Ее срок пребывания в должности премьер-министра - один из самых коротких в истории Великобритании. Объявляя о своей отставке, со слезами на глазах, она сказала, что бесконечно благодарна за то, что у нее была возможность служить стране, которую она любит.