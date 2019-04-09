Тереза Мэй в поисках поддержки

Накануне экстренного саммита ЕС по "брекситу" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит переговоры в Германии и Франции, чтобы убедить канцлера Ангелу Меркель и президента Эммануэля Макрона в необходимости предоставить Лондону очередную отсрочку по дате выхода из Евросоюза.

В среду лидеры стран ЕС вновь соберутся в Брюсселе, чтобы в очередной раз послушать пояснения и намерения Мэй и принять решение о новой отсрочке даты "брексита.

Между тем на пресс-конференции в Люксембурге главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье заявил, что ЕС готов перенести дату "развода" с Великобританией.

По его словам, у такого решения должна быть определенная цель: "Тереза Мэй должна предоставить нам программу действий. И мы надеемся, что новые элементы в рамках переговоров с партией лейбористов приведёт к тому, что она получит поддержку большинства в Палате общин. Продолжительность отсрочки должны быть связана с целью — чего хочет добиться Великобритания?"

Барнье отметил, что соглашение об условиях выхода пересмотру не подлежит, но политическая декларация о будущих отношениях Брюсселя и Лондона может быть при необходимости оперативно доработана, в частности, если Тереза Мэй примет идею создания таможенного союза.