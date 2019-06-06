Датчане предпочли левый альянс

Избиратели в Дании проголосовали за смену политического курса: на выборах в парламент с высокой явкой (более 84 %) они отдали большинство социал-демократам и их лидеру 41-летней Метте Фридериксен.

В однопалатном фолькетинге заседают 179 депутатов.

Бывший правящий блок Ларса Лёкке Расмуссена получил 75 мандатов, а левоцентристы - 91 кресло.

Лидер социал-демократов Метте Фредериксен заявила своим сторонникам: "Вы проголосовали за новое политическое большинство Дании, за новый вектор развития страны. И вы выбрали новое правительство".

Основными темами предвыборной кампании на всем пространстве политического спектра были возможное урезание соцрасходов и ограничение иммиграции.

Фредериксен же предлагала увеличение бюджетных трат, продолжение нынешней иммиграционной политики, кроме того, она ратовала за новый подход к решению проблем экологии.

Уходящий премьер признал свое поражение, заметив, что его блок показал неплохие результаты и намекнул, что готов вести переговоры о создании коалиции с левыми. Фредериксен это предложение сразу же отвергла.

Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что "партия показала приличный результат, есть даже некоторый прогресс, особенно в сравнении с результатами других партий, но блоку была оказана меньшая поддержка со стороны избирателей, итоги с привкусом горечи, разумеется".

В парламенте появится и партия - "Новые правые", выступающая за ужесточение миграционной политики, ее представители получили 4 мандата.

Партия "Жесткий курс" не преодолела требуемый барьер для избрания в высший законодательный орган страны, набрав менее 2 % голосов.