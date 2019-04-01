Дания: Хочешь развестись - спроси меня как

В Дании ввели обязательные онлайн-курсы для желающих оформить развод. Если супруги не пройдут предусмотренную для них программу на специальном сайте, то, по новой редакции закона, их брак не может быть расторгнут. Эксперты объясняют это нововведение заботой о гражданах. По данным Университета Копенгагена, после этого курса в 12 из 14 случаев бывшие супруги реже сталкиваются с паникой и симптомами депрессии.

Задача не в том, чтобы сохранить брак, а в том, чтобы создать для людей лучшие условия. Этот курс длится где-то от получаса до 15 часов, в зависимости от того, насколько вы нуждаетесь в помощи. И вы можете проходить его в любое время. Он специально разработан для борьбы с неблагоприятными психологическими и физиологическими последствиями развода. И он основывается на проверенных данных — мы знаем, что это работает. Мартин Хальд профессор Университета Копенгагена

Одна из задач курса — помочь пережить развод детям. По словам сторонников реформы, родителей должны научить объяснять, что происходит и как будут складываться отношения между членами распавшейся семьи. Депутат Социал-демократической партии Перниль Розенкранц-Тейл сама прошла через это:

«Это непросто для родителей. Возникает много вопросов. Как поговорить с детьми о разводе? Как сказать 5-летнему, что мама и папа разводятся? Так много вопросов. И мы не очень хорошо справляемся с этими вопросами на Западе, как и в любой другой части света. Мы рассматриваем происходящее как правовые взаимоотношения взрослых, как системную проблему, и мы недостаточно помогаем родителям, которые разводятся».

Закон об обязательных курсах для желающих развестись был принят парламентом единогласно. Реформа вводит ещё и трёхмесячный срок ожидания с момента подачи заявления на развод: предполагается, что за это время взрослые одумаются или хотя бы пройдут обязательный курс и лучше подготовятся к переменам.