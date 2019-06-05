Майк Помпео: "Европа и США опираются на общие ценности"

_ От компании Huawei до Ирана, через Парижское соглашение о климате и перспективы торговой войны - между старыми союзниками, США и Европой, сегодня немало противоречий. Наш корреспондент Дарран МакКаффи побывал в Гааге, где поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. _

Euronews: "Давайте начнем с разговора о Ближнем Востоке и об американском мирном плане, который активно обсуждается. Вы сказали, что план будет детальным, но что его могут отклонить... Так как, по вашим словам, многим может показаться, что администрация предлагает сделку лишь в интересах израильтян. Вы берете быка за рога: из-за предполагаемых симпатий Америки в отношении Израиля сделки неизбежно провалится..."

Майк Помпео: "Боже упаси, конечно нет. Я говорил о восприятии, об интерпретации, которая неверна. Абсолютна неверна - именно это я подчеркнул в своем выступлении. Думаю, когда план будет окончательно развернут, всем станет ясно, что именно мы предлагаем. Люди поймут, что реализация сделки отвечает интересам обеих сторон и каждого человека в отдельности. Новый план предлагает условия, которые улучшат жизнь израильских граждан и палестинцев. Не только палестинцев Западного берега реки Иордан или сектора Газа, но и палестинцев, живущих в других уголках мира. Я видел статью, на которую вы ссылаетесь. Вот что происходит, когда полностью опираешься на американскую прессу. Они порой порой не улавливают всей картины".

Euronews: "Давайте перейдем к европейским делам, ведь сейчас мы в Гааге, в Нидерландах. Мы знаем о некоторой напряженности в отношениях СШа и ЕС сегодня. Как бы вы оценили качество диалога по десятибалльной системе?"

Майк Помпео: "Я думаю, у нас просто фантастические отношения. Я слышу, что люди часто говорят о стрессе, о напряжении. Я постоянно встречаюсь с европейскими партнерами. У нас всегда есть европейская точка зрения, европейская история, и история американская. И да, между нами существуют разногласия - размолвки, торговые споры, вопросы национальной безопасности. С чем-то мы не соглашаемся. Есть целый перечень вопросов, при обсуждении которых кажется: все, общей дороги у нас нет! Но в итоге получается так, что именно наши общие ценности определяют наш подход к миру, наше восприятие угроз, которые существуют для свободы, демократии в планетарном масштабе. И вот это общее начинает доминировать. Так будет и впредь".

Euronews: "Вы думаете, президент Трамп был неправ, называя Европу "врагом"?"

Майк Помпео: "Думаю, президент Трамп говорил о тех моментах в прошлом и настоящем, когда, по нашему мнению, к американской экономике относились несправедливо. Вы ведь знаете, что мы не можем продавать нашу сельскохозяйственную продукцию в большинстве стран Европейского Союза, но ЕС при этом может поставлять ее в США. Это нечестно и несимметрично. Никто не думал, что Европа установит торговый режим, который допустит такие вот события, несимметричные тарифы, барьеры. Думаю, Трамп говорил именно об этом. Он добивается справедливого игрового поля для Америки и Европы. Когда оно появится, мы будем честно конкурировать, тогда обеим сторонам станет лучше".

Euronews: "Администрация Трампа в некотором смысле является одним из самых явных сторонников "брексита". При этом "брексит" наносит ущерб Европейскому Союзу. Вы поддерживаете выход Великобритании отчасти потому,что это ударяет по ЕС?"

Майк Помпео: "Ну, как вы помните, "брексит" - это решение жителей Соединенного Королевства. Там прошел референдум, на котором проголосовали представители этой суверенной нации. Так что дело не в каком-то американском мнении, нет, это - принципиально демократическое решение".

Euronews: "Так как в сложившихся обстоятельствах президент Трамп- сторонник брексита..."

Майк Помпео: "Самые главные сторонники - это жители Соединенного Королевства не правда ли? Они проголосовали "за". И на самом деле важно именно это. Вот почему работа по "брекситу" продолжается - из-за решения граждан, а не мнения какой то третьей стороны".

Euronews: "Президент Трамп говорил о торговых сделках, он хочет заключить торговое соглашение как можно скорее".

Майк Помпео: "Именно".

Euronews: "Торговая сделка с Великобританией приоритетнее, чем соглашение с ЕС?"

Майк Помпео: "Мы должны посмотреть, как пойдет "брексит", в каком ритме... Но да, сегодня для нас эта сделка приоритетна. У нас глубокие давние отношения с Великобританией, торговый аспект очень значим. Я нахожусь с визитом в Нидерландах, страна - очень крупный инвестор на американском рынке, а мы в свою очередь много инвестируем в голландскую экономику Сейчас здесь проходит глобальный саммит по предпринимательству. Мероприятие отражает приверженность сторон главенству закона, прозрачности в торговле, предпринимательскому духу; эти принципы - в центре наших отношений. Мы хотим такого же и с Великобританией. Мы этого добьемся. Когда "брексит" завершится, как этого хотят жители Соединенного Королевства, мы намерены приступить к работе над торговым соглашением - договором, основанном на симметрии интересов и взаимном доверии. Он принесет экономическую выгоду нашим странам".

Euronews: "Но вы намерены реализовать это до сделки с ЕС?"

Майк Помпео: "Я понятия не имею, какой будет последовательность".

Euronews: "Что касается компании Huawei... Ваша администрация довольно активно пыталась оказать давление на европейские страны с тем, чтобы они не сотрудничали с этой корпорацией. Почему европейские власти должны прислушиваться к предупреждениям администрации Трампа, когда сам Трамп,похоже, не доверяет американским спецслужбам? Так, в отношении Ирана он говорит, что "они не правы" и "должны вернуться в школу". Если они не правы в отношении Ирана, почему они правы в отношении Китая?"

Майк Помпео: "Раньше я возглавлял Центральное разведывательное управление. Безусловно, это ведомство порой неверно истолковывает события, но в целом его работа блестяща, ей можно доверять и можно на нее опираться. В этом конкретном случае тоже. Тем более что здесь ситуация довольно прозрачна. У нас - общие опасения; западные страны, либеральные демократии имеют общие ценности. Их не разделяет Китай: его инфраструктура, его телекоммуникационные компании, в нашем случае компания Huawei, принципиально отличаются. Стимулом для Huawei является работа с правительством Китая. В совет директоров корпорации входят три члена коммунистической партии. Этот факт несовместим с нашим подходом к защите безопасности жителей Нидерландов, Европы, США. Европейцы очень заботятся о конфиденциальности, я это прекрасно знаю. Так вот, нельзя передавать личную информацию по сетям к которым имеет доступ, которые контролирует китайское правительство".

Euronews: "Я думаю, справедливости ради нужно признать, что по некоторым вопросам напряженность между США и ЕС сохраняется. Вы не думаете, что если бы администрация Трампа немного больше слушала своих европейских партнеров, они бы лучше воспринимали исходящие от вас предупреждения? Смотрите, только сегодня президент Трамп опубликовал твит о мэре Лондона. Это не способствует стабилизации двусторонних отношений, не так ли?"

Майк Помпео: "Но мэр Лондона ужасно обошелся с президентом Трампом! Давайте я буду говорить за себя, я - госсекретарь вот уже год и несколько месяцев. Мы слушаем наших европейских партнеров каждый день, уделяем пристальное внимание аспектам, которые для них важны, их интересам, тесно сотрудничаем по этим направлениям. Исторически у США и Европы есть перечень разногласий. И так, на мой взгляд, будет и впредь, однако в целом я считаю наши отношения блестящими".

Euronews: "Мой последний вопрос - по Ирану. Похоже, сейчас вы готовы встретиться и поговорить с Ираном без предварительных условий. Раньше вы говорили другое".

Майк Помпео: "Это неправда".

Euronews: "То есть ваша стратегия здесь не изменилась?"

Майк Помпео: "Более года назад президент Трамп сказал, что готов встретиться без каких-либо предварительных условий с иранцами, чтобы поговорить обо всех аспектах их сомнительной деятельности, об их ракетной программе, ядерной программе. Это заявление совсем не ново".

Euronews: "Но вы по крайней мере признаете, что позиция Европы (некоторых европейских стран) по Ирану и ваша позиция расходятся?"

Майк Помпео: "Не по принципиальным вопросам. Я встречался с министром иностранных дел Хантом. Он вчера сказал, что мы одинаково оцениваем угрозы, исходящие от Ирана. При этом у нас разный взгляд на Венское соглашение по иранской ядерной программе, у нас разное мнение о том, как лучше не допустить наращивания в Иране ядерного потенциала... Да, технически мы можем расходиться во мнениях, но в том, что касается вектора, задач, угроз, то тут Европа и США стоят на общих позициях".