Взрыв у налоговой службы

У здания Налогового управления в Копенгагене прогремел взрыв. Обошлось без жертв, легкие ранения получил один человек. Выбиты несколько окон, поврежден фасад здания. Сотрудникам ведомства разрешили работать из дома.

"Это чудовищно. Здание разрушено. Конечно, одобрить подобное невозможно", - говорит глава Налогового управления Дании Мерете Агергаард

Это просто уму непостижимо. Безумный поступок. Наша система соцобеспечения работает благодаря усилиям сотен сотрудников управления. Все они трудятся на благо нашего общества. Никто и представить себе не мог, что им придется пережить такое на рабочем месте. Все это очень серьезно. Мортен Бёсков. министр налогообложения Дании

Инцидент произошел около 22 часов вечера по местному времени во вторник.

Кто стоит за взрывом, выясняют правоохранители. По заявлению главы столичной полиции, речь идет о спланированном нападении.