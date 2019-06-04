Дизайнеры показали, что будет модным в следующем году

На неделе моды в Нью-Йорке показали, что мужчинам следует носить весной и летом следующего года.

Среди первых, кто представил свою коллекцию, был начинающий дизайнер Майкл Нельсон со своим брендом Amirok. Сам Нельсон в творчестве вдохновляется Африкой, но работает с материалами и тканями со всего мира.

Майкл Нельсон, дизайнер

"Для создания коллекции у нас есть разные команды. Таиланд, Мьянма, Гватемала, Индия. В прямом смысле по всему миру. Поэтому, как только я сделаю презентацию, то поеду туда, чтобы мы могли начать производство"

Бренд FEIGN, созданный нью-йоркскими дизайнерами Джоном Джеймсом и Джене Стефаниак, представляет гендерно-нейтральную коллекцию.

По замыслу дизайнеров, это одежда, в которой каждая деталь задумана под определенное настроение и не зависит от пола носящего ее человека.

Всего более 20 дизайнеров продемонстрируют свои работы на неделе моды в Нью-Йорке.