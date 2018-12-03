Безотходная мода

Зачем выбрасывать на помойку пустые бутылки, коробки и старую технику, если из них можно создавать одежду и аксессуары? Бельгийский дизайнер Себастьян де Нёбур использует отходы для производства солнцезащитных очков. Для создания прозрачной оправы он использует банки из-под газировки, белые очки он делает из деталей холодильника, а черные – из частей приборных панелей автомобилей.

"Я считаю, что появление отходов связано с ошибками в проектировании. Я уверен, что в будущем такое понятие, как отходы, исчезнет вообще. С помощью этих очков я хочу показать, что аксессуары и одежда, произведенные по принципам устойчивого развития, могут быть красивыми и доступными по цене", - говорит де Нёбур.

Том Дюу тоже создает одежду из отходов. Джинсы для своего бренда он делает...из переработанных джинсов с добавлением нового хлопка. Также в состав ткани входят волокна из древесной стружки. Таким образом, как говорят владельцы бренда HNST, при создании одной пары их джинсов тратится на 6000 литров воды меньше, чем при производстве обычных штанов.

"Вот откуда мы на самом деле берем наш хлопок. Для выращивания этого растения необходимо много воды, поэтому мы используем хлопок из старых джинсов. Эти штаны мы разрежем, чтобы превратить их в волокна, которые будем использовать для пряжи. У нас есть сменные пуговицы. Вы можете их просто выкрутить и вкрутить обратно. То есть, когда джинсы уже сносятся, вы сможете повторно использовать пуговицы", - рассказывает Дюу.

По подсчетам Европейской экономической комиссии ООН, модная индустрия производит 20% сточных вод и 10% выбросов углекислого газа. Это больше, чем загрязнения от международного авиасообщения и морского судоходства вместе взятые.