Мусульманская мода: свобода выбора или пропаганда?

Эта выставка вызвала в Германии противоречивые отзывы и бурные дебаты. Вслед за Сан-Франциско Музей прикладного искусства во Франкфурте-на Майне принимает экспозицию "Современная мусульманская мода" . Здесь представлены наряды и аксессуары от ведущих модельеров мира, буркини и разнообразные хиджабы, в том числе и спортивные, разработанные при помощи лучших мусульманских спортсменок.

Это вызывает возмущение активистов борьбы за права женщин.

Монирех Каземи, правозащитница:

"Для меня хиджаб - это мучение. А тут, в музее светской страны, на государственные деньги это демонстрируется и пропагандируется как мода!"

Директор франкфуртского музея Маттиас Вагнер утверждает, что выставка - это не показ головных платков. Её цель - разрушить стереотипы, продемонстрировав разнообразие и креативность мусульманской моды, что может способствовать позитивному восприятию мусульманской культуры. А свобода, по его мнению, должна быть и в выборе одежды:

"Молодые мусульманки и не мусульманки имеют право решать сами: носить ли модную одежду, более или менее открытую одежду, носить ли хиджаб или нет".

В последние несколько десятилетий мусульманская мода стремительно развивается, становится более красочной и многоцветной. Это не всегда прикрытые волосы - но платья обязательно с длинными рукавами или юбками. Эту моду ещё называют скромной.

Сюзан Шрётер, профессор Центр исследования ислама (Франкфурт):

"В наших мусульманских общинах женщины, которые хотят снять с себя платки или вообще не хотят их носить, часто подвергаются преследованиям. Их упрекают в том, что они одеваются как западные женщины, что для истинной мусульманки это недопустимо. И всё это нужно принимать во внимание, когда вы представляете исламскую одежду в качестве направления в моде".

Выставка в Музее прикладного искусства во Франкфурте-на-Майне продлится до 15 сентября, прежде чем отправиться в Роттердам, а затем в Нью-Йорк.