Секс, мода и генетическая мутация. Провокационные работы британских художников из частной коллекции Джорджа Майкла уйдут с молотка. На аукционе Christie’s будут распроданы около 200 произведений 1990-х годов. С их авторами певец был знаком лично.

"Мало, кто знает, что Джордж Майкл был страстным коллекционером. В его коллекции более 200 работ. Хотя он и был публичной фигурой, много выступал, на самом деле, он предпочитал вести замкнутый образ жизни. И мы очень рады, что можем показать его коллекцию сегодня в Лондоне", - говорит искусствовед Катрин Вайдинг.

Дэмьен Хёрст, Трейси Эмин, Сара Лукас. Цены на работы варьируются от 400 до 1 млн 750 тысяч евро. Вся выручка от продажи пойдет в благотворительный фонд покойного музыканта. Не раз попадавший в скандальные хроники певец на протяжении многих лет помогал больным раком, ВИЧ-инфицированным и бездомным.

Аукцион состоится в Лондоне 14 марта. Ему будут предшествовать интернет-торги с 8 по 15 марта.