На "боингах" обнаружены бракованные детали

На более чем ста самолетах Boeing 737Max и 737NG могли быть установлены бракованные детали. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США, которое провело совместное расследование с Boeing. По его итогам выяснилось, что компания-подрядчик поставила авиапроизводителю почти 150 деталей предкрылков, которые могут выйти из строя раньше времени. Компании теперь предстоит проверить три сотни лайнеров.

В заявлении, которое опубликовало управление авиации, говорится, что в случае поломки этих деталей самолет не разобьется, но может получить повреждения.

Полеты 737Max были приостановлены в США и во многих других странах мира после того, как потерпели крушение два самолета этой модели. В марте разбился лайнер "Эфиопских авиалиний", а в октябре прошлого года – "боинг" индонезийской авиакомпании Lion Air.