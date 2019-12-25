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мир

Boeing: новые"тревожащие детали" систем безопасности 737 МАХ

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  Елена Караева 
Boeing: новые"тревожащие детали" систем безопасности 737 МАХ
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Конгрессмены из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей получили от корпорации Boeing новые документы, которые касались разработки авиалайнеров модели 737 MAX.

Стало известно, что в бумагах содержатся, как было сказано, "тревожащие детали", относящиеся к системам функционирования этого типа самолетов.

Подробности не сообщаются, но из публикации агентства Bloomberg явствует, что ряд сотрудников в внутренней деловой переписке "выражал обеспокоенность относительно готовности Boeing выполнять обязательства, касающиеся безопасности".

Те же данные получило и Федеральное авиационное управление США.

В середине декабря после двух авиакатастроф с разницей в несколько месяцев Boeing объявил, что на время прекратит выпуск самолетов 737 MAX. Спустя еще четыре дня, 21 декабря, гендиректор корпорации ушел в отставку.

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