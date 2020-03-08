Дело MH 17: акция протеста перед посольством РФ в Гааге

В преддверии начала слушаний по делу MH17 родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 года провели в воскресенье акцию протеста перед посольством России в Гааге. Они расставили 298 пустых стульев как символ числа жертв трагедии.
Акция организована Рабочей группой "В поисках правды об MH 17", которая выступает против позиции Москвы, отрицающей свою причастность к падению самолета. Активисты считают, что Россия искажает истину, в том числе используя ложные показания и скрывая информацию.
В мае 2018 года Объединенная следственная группа пришла к выводу о том, что самолет был сбит ракетой зенитного комплекса "Бук", который прибыл из России, а затем вернулся обратно.
В понедельник начнется суд над четырьмя подозреваемыми. Это граждане России Игорь Гиркин (известный как Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им грозит пожизненное заключение. Ни один из обвиняемых не будет присутствовать на слушаниях.