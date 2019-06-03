Социал-демократическую партию Германии возглавит трио

После отставки Андреи Налес с поста лидера социал-демократической партии Германии, ее будет временно возглавлять трио: Малу Дрейер, Мануэла Швезиг и Торстен Шефер-Гюмбель.

Никто из них не собирается баллотироваться на пост председателя немецких социал-демократов. После разгрома на европейских выборах и шока, вызванного отставкой Налес, партия пытается реорганизоваться.

Малу Дрейер остается оптимистичной.

Малу Дрейер, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц

"Это сложная и серьезная позиция для нас, но партия не останется без руководства"

Социал-демократы ищут новые ориентиры после неудачных результатов на европейских выборах. Таким темам, как защита климата и инновации, должно уделяться особое внимание, не упуская при этом вопросы экономики и стабильности. Тем не менее, все еще ходят слухи о новых выборах.

Федеральный канцлер Ангела Меркель заверила, что большая коалиция все еще способна функционировать.

Это же мнение разделяет лидер христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Христианско-демократический союз Германии

"Мы хотим сохранить эту коалицию, чтобы создать надежное будущее. Как поступят социал-демократы - это их решение"

Кто будет постоянно руководить социал-демократами, пока неясно. Некоторые члены партии уже объявили, что они не станут претендовать на главный пост. Об этом заявил вице-канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.