Правящая коалиция Германии может развалиться

Социал-демократическая партия Германии в субботу избрала новых руководителей, которыми стали бывший министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага Заския Эскен.

Победивший тандем получил поддержку 53% однопартийцев, тем самым обойдя министра финансов Олафа Шольца и члена ландестага Бранденбурга Клару Гайвиц.

Партийное голосование должно быть окончательно закреплено на съезде СДПГ 6-8 декабря.

Мы хотим протянуть руку тем, кто решил иначе и поддержал другую команду даже в предвыборной компании. Мы знаем это, вы все знаете это, теперь мы должны встать плечо к плечу. Только вместе мы сможем сделать Социал-демократическую партию Германии снова сильной, уверенно отстаивая справедливое будущее Заския Эскен кандидат в руководители СДПГ

Считается, что Вальтер-Борьянс и Эскен скептически относятся к продолжению работы в правительстве под руководством Ангелы Меркель и открыты к сценариям, при которых старейшая немецкая партия выйдет из коалиции. Политики считают необходимым рассмотреть возможность налоговой реформы, повышения минимальной оплаты труда. Кроме того, они считают недостаточными усилия правительства в борьбе с изменением климата.

Мы хотим вести Германию по правильному пути. Мы заложили для этого фундамент. И это внутреннее решение социал-демократов ничего не изменит в коалиции Пауль Цимиак генсекретарь ХДС

На последних выборах в Европарламент и парламенты нескольких федеральных земель в Германии социал-демократы показали катастрофические для себя результаты.

На евровыборах они заняли лишь третье место в ФРГ, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов.