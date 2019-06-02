Лидер СДПГ Андреа Налес уходит в отставку

Лидер Социал-демократической партии Германии уходит в отставку. О своём решении Андреа Налес объявила в воскресенье.

Она добавила, что также покидает пост главы фракции СДПГ в Бундестаге "из-за отсутствия поддержки для исполнения полномочий со стороны однопартийцев".

Шквал критики обрушился на политика после провала на европейских выборах: социал-демократы заняли третье место. Также впервые за 70 лет они уступили партии Меркель первую строчку на выборах в парламент федеральной земли Бремен.

Уход Андреи Налес будет иметь негативные последствия для правящей страной "большой коалиции" христианских демократов с СДПГ и даже может привести к её распаду, полагают некоторые аналитики.