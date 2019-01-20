В Москве прошла акция под лозунгом "За сохранение территориальной целостности России" и против передачи Курильских островов Японии. На митинг пришли активисты КПРФ, "Левого фронта", "Другой России" и ряда левых и националистических организаций. По словам организаторов, акция собрала порядка 2 тысяч человек, цифры МВД скромнее - около 500. Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами "Хватит распродавать Россию", "Курилы не отдадим".
Москва: акция против передачи Курил Японии
Мероприятие состоялось в преддверии намеченной на 22 января встречи президента России Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим японским коллегой Таро Коно подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".