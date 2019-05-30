Самый маленький младенец в мире

Эту малышку удалось спасти от смерти и выходить в одной из клиник Сан-Диего американского штата Калифорния. Родилась она в декабре 2018 года, была не больше яблока и весила всего 245 граммов. Врачи решили вызвать преждевременные роды на 23-ей неделе беременности, так как заметили, что ребёнок в чреве не растёт, а это могло негативно сказаться на организмах и матери, и дочери.

"Когда новорождённый весит всего 245 граммов, то его выживание под большим вопросом", - говорит одна из медсестёр.

"Они сказали моему мужу, что у нас всего час, чтобы побыть с нею, и что потом она нас покинет, рассказала мама девочки, пожелавшая остаться неизвестной. - Но этот час превратился в два , а потом и в целый день, а там и неделя прошла".

После рождения ребёнка сразу же поместили в специальный инкубатор, где он и оставался до сих пор. Теперь девочка весит уже 2 килограмма, и её можно забрать домой. Она стала самым маленьким в мире младенцем, которому удалось выжить.

"Я хочу выйти из больницы, я хочу домой. Мы вернёмся домой сегодня, - говорит счастливая мама. - Это день мы не забудем никогда. Думаю, мы должны отмечать его каждый год, должны отмечать всегда. Это особенный момент для нас всех".