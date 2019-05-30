Однопартийцы поддержали Ди Майо

В Италии члены антисистемного популистского "Движения 5 звезд", входящего в правящую коалицию, поддержали Луиджи Ди Майо на посту лидера. Согласно результатам интернет-опроса на специальном сайте в его поддержку высказались 80% проголосовавших членов движения.

Политик решил поставить вопрос о своем дальнейшем пребывании в роли лидера после того, как "Движение 5 звезд" на выборах в Европарламент заняло в Италии третье место, получив 17% голосов. Вдвое больше набрали партнеры по коалиционному правительству из партии "Лига", которую возглавляет министр внутренних дел Маттео Сальвини.