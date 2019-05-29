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Новый китайский приём

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 Павел Барсуков 
Новый китайский приём
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Reuters
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Китай нашёл новый ответ на торговые ограничения США. Китайская пресса говорит о возможности серьёзно сократить или вовсе прекратить экспорт в США редкоземельных металлов. Это группа из 17 элементов, незаменимых практически для любого выскотехнологичного производства: от смартфонов до военной техники и систем безопасности ядерных реакторов.

На прошлой а председатель КНР Си Цзиньпин посетил фабрику по обработке такого сырья — что и дало пищу для предположений.

Китай обладаем крупнейшими в мире запасами этих руд и занимает лидирующее положение на рынке — около 80% мировой добычи. Причём последнее десятилетие Пекин уже взял курс на ограничение экспорта редкоземельных металлов как сырья — только в составе уже готовых, произведённых в Китае электронных компонентов.

При этом в течение прошлого года власти страны постоянно снижали как экспортные квоты, так и квоты на добычу внутри самого Китая — в том числе по соображениям экологии и борьбы с незаконной добычей.

Пока официальный Пекин не комментирует возможность такого варианта развития событий.