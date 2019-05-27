Итоги визита Дональда Трампа в Японию

Главными темами переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио стали торговые отношения, проблема Северной Кореи, сотрудничество в сфере космоса, а также иранская ядерная программа. Синдзо Абэ, как сообщалось, в июне посетит Тегеран и, как предположил Дональд Трамп, может оказать содействие в переговорах с Ираном:

"Я верю, что Иран хочет заключить соглашение. Это будет верный шаг. Хочу подчеркнуть, мы не хотим менять режим в Иране. Мы против ядерного оружия".

Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, прибывшим в Японию с государственным визитом в эру Рэйва, и первым главой государства, которого принял новый император Японии Нарухито. Эта поездка стала самым продолжительным визитом президента США в Японию за последние 27 лет.