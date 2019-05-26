Дональд Трамп в Японии

Находящийся с государственным визитом в Японии президент США Дональд Трамп посетил вместе с японским премьер-министром Синдзо Абэ турнир по сумо. Перед этим американский президент встретился с лидерами бизнеса Японии и сыграл с Абэ партию в гольф.

Рядом с дохё, рингом для схваток, специально для лидеров двух стран были установлены стулья. Обычно зрители располагаются на полу на традиционных японских подушках для сидения.

Трамп вручил победителю турнира специальный президентский кубок весом около 30 килограммов, который был изготовлен по заказу правительства США.

Программа пребывания американского президента в Токио продолжилась ужином в японском ресторане, где блюда готовят на гриле в присутствии гостей. Дональд Трамп сказал, что давно хотел посмотреть сумо и назвал вечер "невероятным". Визит Трампа в Японию завершается 28 мая.