Новый виток напряженности в двухпартийных отношениях: президент США отказался пожать руки лидерам оппозиции в Конгрессе: сенатору Чаку Шумеру и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и объявил, что не собирается принимать участия в совещании с ними в Овальном кабинете.

Об этом сам Трамп сообщил прессе: "Встреча была запланирована на сегодня на 11 утра еще несколько дней назад. Они решили вновь обсудить между собой возможность моего импичмента. Я-то сам с русскими не веду переговоров, когда отправляюсь в предвыборные поездки, что бы демократы там себе не воображали".

Внезапно накануне вечером они собираются на свое совещание, чтобы обсудить слово на букву "И". Импичмент, да Дональд Трамп президент США

Дональду Трампу не нравится слово на букву "И" Фото Рейтер

Пелоси, выступая перед журналистами уже после Трампа, заявила, что президент "не готов» работать над исторически важным планом обеих партий по улучшению инфраструктуры. "По какой-то причине – возможно, из-за недостатка уверенности с его стороны", - заключила спикер Палаты представителей.