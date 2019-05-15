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Иран

Иран официально приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке - СМИ

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 Euronews  и ТАСС
Иран официально приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке - СМИ
Авторское право
Sergei Chirikov/File Photo
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Иран с 15 мая официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в среду со ссылкой на представителя Агентства по атомной энергетике страны агентство ИСНА.

По словам источника, решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Он также указал, что Тегеран, как и предупреждал ранее, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения.

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