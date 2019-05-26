"Жёлтые жилеты" в Брюсселе в день выборов

Много работы досталось бельгийской полиции в день проведения европейских и федеральных выборов. Приходилось не только охранять участки для голосования, но и разгонять в Брюсселе не согласованную властями акцию "желтых жилетов".

Это спонтанное движение протеста зародилось в прошлом году во Франции и перекинулось на соседнюю франкоязычную часть Бельгии, где стало под демократические, социал-экологические и лозунги.

"Я изучаю в Бельгии право, но я француз, - говорит Александр. - Сегодня символический день для нашей манифестации. Проводятся европейские выборы, в которые никто не верит, они создают только видимость перемен. С самого начала мы требовали повысить покупательную способность и улучшить условия жизни людей".

В районе брюссельского Северного вокзала произошли столкновения с митингующими полиции. Применив слезоточивый газ и дубинки, она не пропустила "жёлтые жилеты" к Европарламенту и другим учреждениям ЕС, куда стекаются результаты выборов со всех стран Союза