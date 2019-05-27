«Две страны в одной»: так пишет бельгийская пресса о результатах голосования. В воскресенье в стране выбирали одновременно депутатов европейского, федерального и региональных парламентов.

Причина — громкий успех радикальных фламандских националистов. Движение «Вламс беланг» получает вторые места и во Фландрии, и в бельгийском парламенте. В федеральном собрании, вместе с умеренным «Новым фламандским альянсом», сепаратисты получают 43 места из 150.

Вместе с тем в Валлонии предпочли социалистов и «зелёных».

В Бельгии нет общенациональных партий: жители Валлонии выбирают между валлонскими партиями, жители Фландрии — между фламандскими. В федеральный парламент партии проходят по квотам.

Согласно опросам, большинство бельгийцев против разделения страны, но признают, что национальный вопрос решать надо:

«Я ждал подобных результатов после прошлогодних конфликтов в правительстве. Фландрия голосует за Фландрию».

«У нас всё очень сложно, у всех разные взгляды на вещи, особенно на юге Бельгии. Так что и правда у нас две страны под одним флагом. Наверное, можно было бы организовать что-то вроде конфедерации, когда у севера страны одно мнение, у юга — другое. Сохранить страну нужно, но нужно и дать всем возможность высказаться».

«Мне очень жаль, что в стране такой раскол. Я расстроена тем, что во Фландрии совсем другие результаты. Я надеялась, что „зелёные“ получат больше».

Однако если «дома» обе фламандские партии вместе добиваются автономии, то в Европарламенте они противники: «Альянс» — проевропейский, а «Вламс беланг» — евроскептики.