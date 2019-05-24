"Вся власть гражданским лицам!" - скандировали протестующие, размахивая суданскими флагами. Толпы людей собрались в четверг возле здания генштаба армии в Хартуме, чтобы выразить свое недовольство отказом военных передать бразды правления суверенному совету.

В этот день массовые митинги и демонстрации прошли по всей стране. Участники пообещали, что не покинут улицы, пока их требования не будут выполнены.

"Мы хотим донести до управленцев этим "маршем миллионов", что наша цель - передача власти гражданским структурам. День, месяц, год - неважно, сколько времени придётся ждать. Здесь гибли люди, мученики. Они пролили кровь за правое дело. Мы будем стоять на защите справедливости вне зависимости от обстоятельств", - заверила эта манифестантка.

11 апреля в Судане произошёл переворот, в результате которого режим Аль-Башира, правившего страной 30 лет, был свергнут. У руля государства встали военные. Вот уже несколько недель правящие генералы ведут переговоры с оппозицией о создании суверенного совета. Однако стороны никак не могут договориться о его составе и том, кто возглавит орган, который должен будет управлять страной в переходный период - ближайшие три года.