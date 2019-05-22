Протестующие в Судане требуют передачи власти

Тысячи демонстрантов провели сидячую забастовку рядом с генеральным командованием суданской армии в Хартуме. Протестующие скандировали лозунги за революцию и критиковали армию. Демонстранты призывают генералов к передаче власти под контроль гражданских сил, в то время, как военные хотят возглавлять организацию в течение трех лет.

Саджеда Хамдан, протестующая

"Я думаю, что военный совет специально затягивает передачу власти гражданским лицам, чтобы выиграть время и самоорганизоваться. Они должны передать власть гражданам".

11 апреля военные отстранили от власти президента страны Омара аль-Башира, положив конец его 30-летнему правлению. Событию предшествовали длительные протесты. Граждане страны были недовольны повышением цен на продовольствие и высокой безработицей.