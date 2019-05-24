Ильнур Закарин выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия"

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" выиграл 13-й этап веломногодневки "Джиро д'Италия".

Закарин в пятницу первым проехал 196 км в рамках первого в гонке горного этапа. Его время - 5 часов 34 минуты 40 секунд. Второе место занял испанец Микель Ниеве из Mitchelton–Scott (+35 секунд), третье - еще один представитель Испании Микель Ланда из Movistar (+1 минута 20 секунд).

В общем зачете соревнований россиянин занимает третье место, отставая от лидирующего словенца Яна Поланца из команды UAE Team Emirates на 2 минуты 56 секунд.

Закарин во второй раз побеждает на этапах "Джиро д'Италия", впервые это случалось в 2015 году, также в его активе победа на этапе многодневки "Тур де Франс" (2016 год). В 2015 году он стал победителем многодневки "Тур Романдии". Победа Закарина стала 50-й для сборной России на этапах Гранд Туров ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании").

Следующий 14-й этап многодневки пройдет в субботу и стартует в горной деревушке Сен-Венсан, а финиширует в городе Курмайёр – у подножия высшей точки Альп – горы Монблан.