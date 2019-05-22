Юэн — победитель 11-го этапа «Джиро д'Италия»

Австралиец Калеб Юэн — победитель 11-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». 221 км он проехал за 5 часов 17 минут и 26 секунд, опередив француза Арно Демара; тройку замкнул немец Паскаль Аккерман.

Для Юэна это уже вторая победа, ранее он оказывался на подиуме по итогам 8-го этапе. В общем зачёте он отстаёт от лидера почти на 46 минут.

Розовая майка пока остаётся у итальянца Валерио Конти. Он на 1:50 опережает словенца Приможа Роглича, а третье место занимает француз Нанс Петерс.

11-й этап стал последним равнинным на «Джиро». С четверга на веломногодневке начнутся горы и перевалы. А в субботу этап впервые за 13 лет пройдёт через перевал Сан Карло: этот участок считается одним из сложнейших в мире.