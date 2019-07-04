Брюссель в жёлтом

Брюссель оделся в жёлтый цвет: в бельгийской столице представлены 22 команды, которые примут участие в Тур де Франс этого года. Гонка стартует в субботу.

Решение устроить Гранд Департ в Брюсселе посвящено легендарному бельгийскому велогонщику Эдди Мерксу. Свою первую победу на Тур де Франс он одержал ровно полвека назад.

Юбилей отмечает и главный символ французской велогонки: жёлтая майка лидера появилась сто лет назад, и досталась тогда тоже бельгийцу.

Финишируют участники 106-й «Большой петли» 28 июля в Париже, на Елисейских полях. Для этого им придётся преодолеть 3481,5 км. Причём 7 этапов из 21 пройдут в горах, пять раз финишировать придётся на вершинах, высота сразу нескольких перевалов превышает 2000 метров.