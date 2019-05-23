«Джиро д'Италия»: 12-й этап за хозяевами

Итальянцы лидировали на 12-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Первым финишировал Чеезаре Бенедетти. горный маршрут длиной 158 км он преодолел за 3 часа 41 минуту 49 секунд. Второе место занял его соотечественник Дамиано Карузо, третьим пришёл ирландец Эдвард Данбар.

Практически с самого старта все они оказались в отрыве, который после перевала Монтозо сократился до восьми спортсменов.

Из россиян лучшим стал Павел Спиваков, фин ишировавший 22-м.

Розовая майка лидера перешла, между тем, к словенцу Яну Поланцу, потеснившему своего партнёра по команде итальянца Валерио Конти. Тот оказался на третьем месте, а второе занял ещё один словенец Примож Роглич.

На этом фоне досрочно прекратил гонку победитель предыдущего этапа, австралиец Калеб Юэн. Он возвращается домой с двумя победами на этапах и, как отмечается на сайте команды, посвятит себя подготовке к «Тур де Франс».