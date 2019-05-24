Наследие Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй уходит в отставку 7 июня. В своём обращении к нации она объяснила, что приняла такое решение, потому что не смогла согласовать с парламентом порядок выхода Соединённого Королевства из ЕС. «Эту работу должен возглавить другой премьер-министр», — заявила Мэй.

Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать «брексит»... Вскоре я оставлю работу, которая была для меня величайшей честью в жизни. Вторая женщина-премьер, но уж точно не последняя. Я ухожу, не испытывая негативных эмоций, но с огромной и непоколебимой благодарностью за предоставленную мне возможность служить стране, которую я люблю. Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал отставку Терезы Мэй правильным решением и призвал провести досрочные выборы:

_«Мы хотим предотвратить "жесткий брексит" и мы сделаём всё возможное в Парламенте, чтобы предотвратить "жесткий брексит". Но реальность такова, что смена лидера консерваторов не решит проблему. Нужно дать людям возможность указать, кого они хотят видеть в правительстве».

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В рядах консерваторов уже началась открытая борьба за пост лидера партии. Один из кандидатов, бывший глава МИДа Борис Джонсон назвал заявление Мэй «очень достойным» и призвал сплотиться для завершения выхода из Евросоюза.

Представитель ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье выразил Мэй почтение и поблагодарил её за работу над упорядочиванием выхода Великобритании из Европейского Союза. В Еврокомиссии подчеркнули, что смена главы британского правительства не повлияет на позицию Брюсселя по «брекситу».